C à Vous : Christophe Dechavanne s'écharpe avec Patrick Cohen

Christophe Dechavanne va faire son grand retour à la télévision à partir du 14 juin prochain ! Et pour cause, pendant tout l'été, l'ancien animateur de TF1 fera sa rentrée sur C8 pour présenter tout l'été la célèbre émission "A prendre ou à laisser". Une grande nouvelle pour lui qui était en manque d'émissions depuis quelque temps maintenant. En effet, il avait accordé une interview au Parisien en 2019 et s'était confié sur les moments durs qu'il vivait dans sa carrière : "Ma carrière d’animateur est en dents de scie. Et là, le creux est un peu long. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je suis comme un fumeur qui n’a plus de cigarettes : en manque. Un homme blanc de 61 ans, ce n’est pas ce qu’on recherche à la télé”.

"Je vous vois pouffer"

Mais Cyril Hanouna a décidé de lui donner sa chance ! Il officiera à partir du 14 juin sur C8 et c'est à cette occasion qu'il était invité ce lundi 31 mai dans l'émission "C à Vous". Mais l'animateur a dû faire face à un étonnant quiproquo avec Patrick Cohen. En effet, il pensait que le journaliste se moquait de lui ! Christophe Dechavanne a donc fait la promotion du jeu et son grand retour grâce à Cyril Hanouna, et pendant qu'il expliquait cela, Patrick Cohen a rigolé, ce qui l'a visiblement agacé : "Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’il y a ? Je vous vois pouffer quand même". Patrick Cohen a été pris de court et a simplement répondu : "Ce sont les poubelles…" En effet, l'émission se tenant dehors, on entendait bien le bruit des éboueurs !

Par J.F.