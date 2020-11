C à Vous : David Guetta fait de rares confidences sur sa relation avec Cathy Guetta

David Guetta est évidemment touché par la crise du coronavirus. En effet, les grands événements et les boîtes de nuit sont fermés depuis plusieurs mois maintenant. Invité sur le plateau de C à Vous, le DJ s'est confié sur cette période assez particulière pour les artistes. "Moi ça va, mais tous les gens qui sont autour de moi, ça ne va pas. Comme dans notre activité il y a beaucoup de travailleurs indépendants, c'est très dur pour tout le monde".

David Guetta étaye ensuite son argument en dévoilant une anecdote personnelle : "C'était assez étonnant de voir que, alors qu'on est tous reconnu comme une culture, en fait pas du tout. Mes enfants vivent à Londres, donc je passe beaucoup de temps en Angleterre, et là au ministère, ils ont dit 'c'est très simple, faut changer de métier'. On a tous trouvé ça d'un mépris incroyable. C'est un peu le message que je voulais passer".

"On s’entend très très bien"

Et après avoir évoqué sa vie professionnelle, David Guetta, qui aurait pu collaborer avec Madonna, s'est confié sur sa vie personnelle. En effet, alors qu'il vivait le parfait amour avec Cathy Guetta, le couple s'est séparé en 2014. Et depuis, les relations semblent au beau fixe : "Là je suis avec mes enfants, c’est sympa comme photo, … et mon ex-femme. Parce que maintenant on part en vacances ensemble. Ce sont les familles modernes. On s’entend très très bien".

Une rupture qui n'a pas toujours été facile, Cathy Guetta s'était confiée sur le sujet dans les colonnes de Paris Match en 2018 : "Notre divorce m’a anéantie, j’ai mis trois ans à reprendre mon souffle, trois années pendant lesquelles j’ai eu l’impression que ma vie s’était arrêtée net. Pas seulement ma vie amoureuse, professionnellement aussi, je me suis retrouvée à l’arrêt, notre couple et nos activités si liées".

Par J.F.