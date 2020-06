C à Vous : Edouard Baer s'en prend à Christophe Castaner

Le 8 mai dernier, Edouard Baer était l'invité de Léa Salamé sur France Inter. En plus d'avoir présenté sa nouvelle version des "Lumières dans la nuit", l'acteur de 53 ans a évoqué la crise sanitaire en France. Dans un premier temps, il a réagi aux annonces d'Emmanuel Macron, notamment sur "l'année blanche" pour les intermittents. "Il ne faut pas s'adresser à tel ou tel corps de métier", commençait-il. Et de poursuivre : "Ça m'a mis mal à l'aise qu'on sépare. On est tous ensemble (...) Il faut s'adresser à l'ensemble des Français sans donner l'impression qu'on est les uns contre les autres".

Dans cette même interview, Edouard Baer a pointé du doigt l'infantilisation de la population par le gouvernement. "On ne peut pas nous dire à la fois qu'on a le droit de vote et donc qu'on est des adultes et qu'on choisit notre destin et de temps en temps, nous taper sur les doigts. Je pense qu'il faut parler aux gens très différemment", disait-il.

"Il nous parle extrêmement mal"

Invité de "C à Vous" mercredi 3 juin sur France 5, Edouard Baer a une nouvelle parlé politique. L'occasion pour lui de dire ce qu'il pense des membres du gouvernement. "Je n'ai pas d'a priori. Je n'aime pas l'idée du 'tous ceci' ou 'tous cela'. Je trouve que les gens travaillent, après voilà... On a ses têtes et il y en a qu'on n'aime pas. Il y en a qui nous parlent très mal. Je pense que le ministre de l'Intérieur nous parle extrêmement mal, ça oui, j'en suis convaincu", a-t-il lâché.

Et de poursuivre : "On ne dit pas : 'Ça s'ouvre, mais attention il y aura des flics sur les routes'. C'est le ministre de l'Intérieur, pas le ministre du 'faites attention, panpan cucul' ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on nous parle mal. J'aime bien les interventions quand elles sont claires, quand elles sont techniques, quand on vient nous expliquer ce qu'on fait. Mais je n'aime pas quand on nous fait peur, quand on veut nous plaire. Et ce ministre-là me gêne personnellement beaucoup. Je crois que je ne suis pas le seul".

À propos de Christophe Castaner : « Ce ministre me gêne personnellement beaucoup, et je ne suis pas le seul. »#EdouardBaer dans #CàVous pic.twitter.com/P93XVYcQjD — C à vous (@cavousf5) June 3, 2020

Par Non Stop People TV