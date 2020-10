C à Vous : Éric Dupond-Moretti réagit vivement aux propos d’Éric Zemmour sur les migrants

Le 29 septembre dernier, dans "Face à l’info" en direct sur Cnews, Éric Zemmour a tenu des propos forts sur les migrants et notamment les mineurs isolés qui vivent en France. Face à la journaliste Christine Kelly, le polémiste a déclaré : "Il faut que ces jeunes, tous issus de l’immigration, ne viennent plus ici. Parce qu’ils n’ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. C’est tout ce qu’ils sont". Des propos chocs qui ont poussé l’association SOS Racisme à porter plainte. Les déclarations surviennent quelques jours après la condamnation d’Éric Zemmour pour incitation à la haine. Ce jeudi 1er octobre, Éric Dupond-Moretti était invité de "C à Vous" et il a vivement réagi à la polémique.

"C’est un multirécidiviste de la haine et du racisme"

Ce même jour, la rédaction de Cnews s’est désolidarisée du polémiste via un communiqué publié sur les comptes de la Société des rédacteurs de la chaîne. Sur France 5, le garde des Sceaux a réagi et il n’a pas mâché ses mots alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête. "C’est un multirécidiviste de la haine et du racisme" débute le ministre de la Justice. Et il ne s’arrête pas là. "Lui qui parle souvent de récidive, le message judicaire il ne l’a pas entendu (…) Je suis indigné que l’on puisse exprimer ça. Pour moi, un journaliste il informe en toute indépendance là encore il peut commettre des fautes déontologiques, il fait son métier en toute indépendance et il évoque le débat public. Mais pas ça, ça c’est un déversoir de haine".

Éric Dupond-Moretti revient sur son départ d’une émission, "Moi j’ai été confronté à lui sur un plateau, je suis parti d’ailleurs. Son idée c’était que l’immigration avait coûté cher à la France. Je suis parti, je lui ai dit ‘Mon taxi arabe m’attend’. Je me suis levé, je suis parti". Le garde des Sceaux une autre anecdote, "Après ils ‘mont invité pour faire Zemmour et Naulleau, j’ai refusé. J’ai dit ‘Quand ça sera Naulleau et Naulleau j’irai, mais Zemmour et Naulleau j’irai pas".

Par Non Stop People TV