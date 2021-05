C à Vous : Gérard Holtz dénonce le sexisme dans le journalisme sportif

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses voix s’élèvent dans les médias pour dénoncer le sexisme dans de nombreux milieux. Ainsi en mars dernier, c’est Carole Rousseau, ancienne animatrice du "Grand concours des animateurs", qui a dénoncé le sexisme ambiant dans le monde de la télé dans TV Mag : "Les sal*peries et des comportements abjects, j’en ai connus beaucoup. De la part de pas mal d’hommes d’ailleurs. Ça pousse les femmes à être dans une dureté ou une masculinité pour résister aux attaques. Après, je préfère oublier le mal qu’on me fait. Personnellement, je n’ai jamais fait de sal*peries à qui que ce soit. Je suis quelqu’un de droit dans mon rapport humain. J’ai pu commettre des erreurs, j’étais parfois trop directe ou trop cash. Mais il y a de la place pour tout le monde". Et ce vendredi 14 mai, c’est Gérard Holtz qui a pris la parole dans C à Vous.

"C’était dans l’air, dans chaque réflexion"

Depuis la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", de nombreuses femmes dénoncent le sexisme présent dans le milieu sportif. Et alors que Pierre Ménès est devenu la cible des internautes, Gérard Holtz, qui a présenté Stade 2 de 2003 à 2008 et qui a fait ses adieux à France Télévisions en 2016, a expliqué que le machisme dans le journalisme sportif est un véritable fléau : "Quand je suis rentré dans ce service là, il y avait un machisme, c’était incroyable. C’était dans l’air, dans chaque réflexion, dans chaque commentaire et c’est pas la peine de les citer, à la limite ils ne méritent pas". Gérard Holtz en a profité pour saluer le courage des femmes dans le sport : "Je dis vive les femmes, je dis pas seulement vive le sport, je dis vive les femmes ! J’ai toujours voulu à égalité et dans le respect travailler avec des femmes".

Par Alexia Felix