C à vous : Jérémy Ferrari revient sur son alcoolisme "aigu"

Ce lundi 17 février, Jérémy Ferrari était l'invité d'Anne Elisabeth Lemoine dans "C à vous". Venu faire la promotion de son nouveau spectacle "Anesthésie générale", dans lequel il parle de santé et plus précisément de la sienne, de sa dépendance à l'alcool, de ses troubles du comportement ainsi que de sa tentative de suicide. Un exercice compliqué pour l'adepte de l'humour noir : "Je n'ai jamais parlé de moi sur scène. C'est mon troisième spectacle et je n'ai jamais évoqué ma vie, ni moi" a-t-il rappelé.

Après s'être longuement interrogé sur ce qu'il était capable de confier sur scène, sur ses proches qu'il souhaite protéger, il a fait part de son bonheur : "C'était périlleux et en même temps extrêmement jouissif. (…) Je me suis complètement lâché. Déjà que je n'avais pas beaucoup de retenue sur les sujets qui ne me concernaient pas, sur les sujets qui me concernent forcément, je me suis lâché". Sur le plateau de France, Jérémy Ferrari a accepté de revenir en détails sur sa dépendance à l'alcool : "J'ai la forme d'alcoolisme la plus aigüe qu'on appelle 'l'alcool noir'. Pour résumer, j'ai toujours eu une tendance à boire beaucoup trop et beaucoup plus que tout le monde, mais je maîtrisais. Mais je sentais déjà que j'avais un problème. C'est-à-dire que les jours où je ne buvais pas, c'est que je me retenais de boire". Ainsi, il est passé de "boire un verre en me levant le matin" à consommer au minimum par jour " 6 à 7 litres de vin, jusqu’à arriver à une tentative de suicide".

"C’est un cocktail Molotov dans ma tête depuis des dizaines d’années"

C'est grâce à "la scène" que l'humoriste a réussi à "tenir". En plus d'être "bourré dès le matin"; il devait également faire face à des troubles de l’attention avec hyperactivité, ainsi qu’un "trouble obsessionnel compulsif et idéatif" (dits “TOCs”) qui “déclenche des images horribles dans la tête qui peuvent arriver à n’importe quel moment”. Jérémy Ferrari a également été diagnostiqué comme étant une personne à “haut potentiel”, ce qui “amplifie un peu tous les troubles” : "C’est un cocktail Molotov dans ma tête depuis des dizaines et des dizaines d’années”. A tous ceux qui lui parlerait de "volonté" pour s'en sortir, il précise : "La dépendance est une maladie neurologique. Quelle que soit la dépendance, l’alcool ou autre, c’est une maladie neurologique qui prend le pas sur la zone qui régule la volonté aussi dans le cerveau. Il faut avoir la volonté de s’en sortir, mais avant de savoir qu’on est malade et de l’avoir admis, c’est très dur de trouver la volonté pour arrêter”.

Par C.F.