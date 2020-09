C à Vous : Karine Le Marchand se confie sur le retour de l'Amour est dans le pré

L'émission phare de la chaîne M6, L'amour est dans le pré fera son grand retour ce lundi 14 septembre. Karine Le Marchand aidera donc de nouveaux agriculteurs célibataires à trouver l'amour. Mais évidemment, dans ce genre d'émissions, les distanciations sociales ne sont pas spécialement respectées. C'est pourquoi cette nouvelle saison s'annonce inédite. À cette occasion, Karine Le Marchand était l'invitée de C à Vous ce vendredi 11 septembre, émission qui annonçait le grand retour télévisé de Bertrand Chameroy en tant que chroniqueur. L'animatrice s'est confiée sur le tournage qui s'est évidemment déroulé dans des conditions très particulières.

"je suis très tactile"

"Vous avez repris le tournage à la fin du confinement, dans quel état d'esprit avez-vous retrouvé les agriculteurs ? Inquiets ?" a demandé la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine concernant les 13 nouveaux agriculteurs de cette saison. "Ils sont célibataires depuis longtemps et j'avais fait leurs portraits un an avant" a expliqué Karine Le Marchand, avant d'ajouter : "avec la crise, j'avais tourné certains portraits au mois de juillet 2019 ! Ils savaient qu'ils avaient des dizaines de prétendantes qui les attendaient mais dont ils ne pouvaient pas voir le courrier ! C'est embêtant !". "Tous les techniciens portaient des masques, nous, nous étions testés deux jours avant. On avait très peur qu'ils soient positifs. On a agrandi l'espace entre eux et les prétendantes et on a mis du gel hydroalcoolique à leur disposition. Pour moi, c'est une grande douleur de ne pas prendre les gens que j'aime dans mes bras. Je suis très tactile…" conclut-elle.

Par J.F.