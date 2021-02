C à Vous : l'avocate de Coline Berry fustige la défense de Richard Berry

Depuis quelques jours maintenant, l'affaire Richard Berry fait la une des médias. Le 7 janvier dernier, Camille Kouchner sortait son livre "La familia grande". Dans ce dernier, l'avocate de 45 ans a mis en lumière les agissements incestueux de son beau-père Olivier Duhamel envers son frère ,jumeau, Victor. Mais à ce moment-là, elle ne s'attendait pas du tout à ce que son livre ait autant d'impact. Suite à sa parution, de nombreuses victimes ont trouvé le courage de parler. C'est le cas de Coline Berry, la fille de Richard Berry. Dans un long entretien accordé au journal "Le Monde", elle a dévoilé les "jeux sexuels" que son père lui aurait infligés alors qu'elle était enfant. Richard Berry a vivement nié les faits dans une story postée sur Instagram. Et le 21 janvier dernier, elle a décidé de porter plainte.

"Je note qu’il y a eu une évolution"

Dans une interview à Franceinfo, ce lundi 15 février, Coline Berry s'est confiée sur les raisons de sa démarche : "J’ai toujours eu très peur de mon père, c’est sûr, de sa violence, de beaucoup de choses. Oui, la peur de faire du mal à d’autres que soi. Pas qu’à mon père, à ma famille, à mes grands-parents. Ma grand-mère me disait d’attendre qu’il soit mort, parce que voilà, on fait tout exploser. J’avais bien conscience de tout ce que ça implique".

Le soir même, c'est son avocate Me Karine Shebabo qui était invitée sur le plateau de C à Vous. L'avocate est revenue sur l'histoire en pointant du doigt la défense de l'acteur. "J’invite toutes les personnes qui s’intéressent à cette affaire à regarder quelle est la ligne de défense de Coline Berry et quelle a pu être celle de Richard Berry. Je note qu’il y a eu une évolution. On est passé de 'Elle ment, elle est mythomane' à 'Je ne mets plus en doute sa parole mais plutôt l’authenticité de son souvenir'. Je crois aussi qu’il faut essayer d’apprécier de quel côté se trouvent les mensonges" a-t-elle déclaré. Elle fait référence aux propos de Me Sophie Obadia, avocate de Richard Berry quelques heures plus tôt sur Cnews. Elle avait fait part de ses "doutes sur l'authenticité du souvenir de Coline Berry". "Elle pose une scène où il y a plusieurs personnes : son père, Jeane Manson et la fille de Jeane Manson. Trois de ces personnes disent que ça n’a pas existé et avec force".

