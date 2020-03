C à vous : le message poignant d'une député suite à la mort de son père du coronavirus

Le monde est en deuil et fait face à une crise sanitaire sans précédent. La situation en Europe est devenue bien pire qu'en Chine et le nombre de morts des suites du coronavirus ne cesse de s'agrandir. Pour tenter de lutter contre la propagation du virus, Emmanuel Macron a demandé à tous les Français de rester chez eux. Malheureusement, le covid-19 continue de faire des ravages et de faire de nouvelles victimes. Sur le plateau de "C à vous" de ce vendredi 20 mars, Anne-Élisabeth Lemoine a donné la parole à la député Bénédicte Pételle, qui a perdu son père ce lundi 17 mars à cause de cette pandémie et dont la mère est également contaminée, afin de "donner un visage aux victimes".

"Pour rendre leur humanité aux victimes"

Les victimes ne sont pas qu'un nombre recensé tous les jours et qui grandit au fur et à mesure de l'évolution. Ce sont des personnes, "avec des noms, des prénoms, des visages, des âges et des histoires", comme le souligne Anne-Élisabeth Lemoine. C'est pour "rendre leur humanité" à toutes ces victimes du coronavirus que la député Bénédicte Pételle s'est exprimée dans l'émission. Elle a révélé par vidéo : "J'espère qu'on réussira à avoir plus de noms comme on le fait pour les attentats ou les victimes de la rue dans les journaux. Je pense que c'est très important.". Elle a également tenu à remercier le personnel soignant qui était présent pour accompagner son père dans cette terrible épreuve, face à la mort : "Que ce soit la Pitié Salpêtrière pour mon père que j'ai trouvé d'une infime délicatesse, pour annoncer d'abord qu'il allait partir, et puis après pour m'annoncer sa mort et à chaque fois qu'on avait une visite, mes frères ont été impressionnés par le temps qu'ils prenaient pour nous parler. Cette délicatesse a été la même avec maman, à l'hôpital Bichat. Ils nous laissent la voir un jour sur deux, parce que les visites sont interdites, mais ils ont compris qu'elle avait besoin de faire son deuil.". Un témoignage bouleversant qui méritait d'être entendu pendant cette période de crise sanitaire.<

L’émouvant témoignage de la députée Bénédicte Pételle après la disparition de son père, emporté par le covid-19. Elle tient particulièrement à remercier le personnel soignant.#CàVous pic.twitter.com/3AFyvnXyok — C à vous (@cavousf5) March 20, 2020

Par Solène Sab