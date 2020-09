C à vous : malaise entre Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen après une bourde du journaliste

Gros malaise ce mercredi 2 septembre 2020 sur le plateau de l’émission "C à vous". L’ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo étant au cœur de l’actualité, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu, sur son plateau, Philippe Val, l’ancien directeur de la publication du journal satirique. L’animatrice n’a donc pas manqué de revenir sur les attentats et de revenir sur les nombreuses caricatures religieuses qui ont fait polémique, et en particulier sur celles du prophète Mahomet.

Ces caricatures ont effet été sujettes à controverse à de nombreuses reprises et ont également valu au célèbre journal de se retrouver devant les tribunaux. Patrick Cohen a d’ailleurs abordé sans gêne, le fait que le journal s’est retrouvé de nombreuses fois au cœur de vives polémiques et de débats houleux.

Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen s’écharpent en direct

À l’écoute, Anne-Elisabeth Lemoine est plusieurs fois intervenue pour animer la conversation avec ses hôtes et ses chroniqueurs. Comme il est courant dans l’animation des chroniques, l’animatrice s’est servie des relances écrites à l’avance par ses collaborateurs… Si cela se passe toujours très bien en général, il y a cette fois eu un petit hic. À un moment donné, Anne-Elisabeth Lemoine a en effet relancé Patrick Cohen avec la phrase suivante : "Charlie qui a ensuite récidivé…" . Mais ce dernier s’est empressé de la reprendre : "Enfin, qui a continué à faire son métier. Pardon, pour récidiver, il faut être coupable au départ" a-t-il corrigé avec une pointe d’agacement.



Et si le journaliste a d’abord poursuivi comme si de rien était, il a ensuite tenu à s’excuser : "Pardon Anne-Elisabeth, c’est moi qui vous avais écrit ce terme de "récidive", mais il est mal choisi" a-t-il expliqué. "C’est vous qui aviez choisi ce terme, je le respectais, j’avais l’air d’accuser Charlie qui a continué à faire son métier", a déploré l’animatrice. "Je me souviens qu’à l’époque, en 2012, plusieurs journaux avaient titré 'Charlie récidive'" a déclaré Patrick Cohen afin de clore le débat et de faire son mea culpa.

Par E.S.