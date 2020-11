C à Vous : Maxime Chattam fait une tendre déclaration à Faustine Bollaert

Depuis presque 10 ans maintenant, Faustine Bollaert et Maxime Chattam vivent une belle histoire d'amour. Le romancier et l'animatrice ont eu un véritable coup de foudre. Quelques mois après, ils se marient et accueille leur premier enfant, Abbie, un an plus tard. Faustine Bollaert a ensuite donné naissance à un petit garçon prénommé Peter en 2015. Et depuis, le couple semble nager dans le bonheur. Il y a quelques semaines, l'animatrice de "ça commence aujourd'hui" lui faisait une belle déclaration sur son compte Instagram pour leurs huit ans de mariage. Sur son compte Instagram, Faustine Bollaert avait posté une photo d'eux deux qu'elle avait accompagné de la légende suivante : "8 ans - My love".

"Il a fallu que je rencontre Faustine pour ça"

Invité sur le plateau de C à Vous, l'écrivain Maxime Chattam est venu parler de son nouveau roman "L'illusion". Dans ce dernier, il évoque Faustine Bollaert en préface : "À ma femme, Faustine, qui m'a permis de faire la distinction entre l'illusion et le bonheur". Anne-Elisabeth Lemoine a donc abordé le sujet sur le plateau de C à Vous. Maxime Chattam a accepté de répondre, sans langue de bois. "Vous savez quand j'ai écrit cette dédicace, je me suis dit 'Il y a une interprétation… Elle m'a regardé, elle m'a dit 'j'espère que je l'ai bien compris ? Pendant longtemps, comme beaucoup d'hommes, j'ai cru à l'amour ou en tout cas à l'illusion de ce qu'était le bonheur. Et à un moment j'ai compris que la construction à deux, ce n'était pas ça, c'était autre chose. Il a fallu que je rencontre Faustine pour ça".

Par J.F.