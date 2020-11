C à Vous : Patrick Cohen s'en prend à Eric Naulleau après ses propos sur les mesures sanitaires

Anne-Elisabeth Lemoine recevait Eric Naulleau sur le plateau de C à vous. L'équipe est évidemment revenue sur le confinement qui touche les Français mais également sur les incohérences du gouvernement.

En effet, l'exécutif a décidé que des grands magasins tels que les grandes surfaces ou encore la Fnac pouvaient rester ouverts, contrairement aux petits commerces, dont les librairies. Une décision qui a agacé pléthore de Français, qui ne comprennent pas pourquoi soutenir les grosses machines au lieu des commerces de proximité.

C'est un sujet qui a été abordé dans l'émission C à Vous et Eric Naulleau a fait part de son avis : "Dans tous les lieux culturels, les mesures sanitaires ont été respectées scrupuleusement. Au théâtre, au cinéma, dans les librairies [...] C'est un concept de punition collective à partir de l'irresponsabilité de quelques-uns…" assure le chroniqueur de TPMP.

"c'est irresponsable"

Mais il semblerait que son point de vue ne plaise pas du tout à Patrick Cohen. En effet, ce dernier a immédiatement réagi. "Ne dites pas ça ! Ca contribue à affaiblir les messages sanitaires. C'est très important ce qu'il se passe en ce moment, c'est très grave". Face à la réaction du journaliste, Eric Naulleau s'est défendu : "Je dis ce que je veux". Patrick Cohen, qui a récemment fait l'unanimité sur Twitter après une chronique sur le confinement explique alors : "Parler de "punition collective", c'est encourager que les gens s'en affranchissent, et désobéissent. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est irresponsable, ce genre de message ? Je pense sincèrement que c'est irresponsable".

Anne-Elisabeth Lemoine a tenté d'apaiser les choses, en vain. Eric Naulleau a clos le débat en expliquant : "il aurait fallu sévir contre les lieux où ils régnaient des irresponsabilités quand il était temps. Dans beaucoup de cafés, bien avant ce reconfinement, j'ai vu des comportements irresponsables. Il aurait fallu sévir sur-le-champs".

Par J.F.