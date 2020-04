C à vous : Philippe Etchbest pousse un coup de gueule sur la réouverture des restaurants

Au début du confinement, le chef Philippe Etchebest avait déjà poussé un coup de gueule. Il s'en était pris aux gens qui ne restent pas confinés chez eux et qui ainsi, prennent le risque d'être contaminés et de transmettre le virus. "Je viens d’entendre le discours de notre président, que je trouve très très bien. Sauf que moi j’aurais voulu entendre le mot ‘confinement’. Il est extrêmement important aujourd’hui que chacun et chacune restent chez soi pour éviter la propagation de l’épidémie. On a demandé aux restaurateurs, aux bars, aux cafés, aux discothèques, samedi soir de fermer tout à partir de minuit. C’est extrêmement difficile, c’était violent".

"C’est un vrai cauchemar"

Aujourd'hui, le chef emblématique de l'émission Top Chef pousse un nouveau coup de gueule. Alors que le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif à partir du 11 mai, les restaurants ne font pas partis du plan d'action.

Depuis plusieurs jours, de nombreux chefs montent au créneau. Ce mercredi 22 avril, Philippe Etchebest qui s'était montré très ému face à un candidat dans Objectif Top Chef, a été invité en duplex dans C à Vous pour donner son avis sur le sujet. "40% des 210.000 hôtels, restaurants et cafés ne seront pas en mesure de rouvrir. » « La trésorerie était déjà très faible avec tous les mouvements sociaux qu’il y a eu. Il y a beaucoup de restaurants qui n’avaient pas suffisamment de trésorerie. Ils étaient au bord du précipice, et là ils sont au fond du précipice".

Il conclut ensuite : "C’est un vrai cauchemar. Un cauchemar national et universel. Tout le monde est concerné, de la crêperie au 3 étoiles. On est tous fermés, donc on est tous dans la merde".

40% des 210 000 restaurants, cafés et hôtels ne seront pas en mesures de réouvrir selon @Chef_Etchebest.

« C’est un cauchemar ! » déclare #AlainDucasse dans #CàVous pic.twitter.com/TVyW1fSO0v — C à vous (@cavousf5) April 22, 2020

Par J.F.