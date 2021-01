C à Vous : Pierre Lescure absent, il est positif à la Covid-19

Depuis le 12 janvier, Pierre Lescure a déserté le plateau de "C à Vous". Anne-Elisabeth Lemoine avait alors annoncé l'absence du journaliste "Pierre sera de retour demain, on l'embrasse". Mais le lendemain, il n'était pas de retour. Ni les jours d'après. Les internautes ont commencé à s'inquiéter lorsqu'ils ont vu que Pierre Lescure avait été remplacé par Antoine Genton. Mais ce samedi 23 janvier, le collège d'Anne-Elisabeth Lemoine a décidé de lever le voile sur ces quelques jours d'absence.

quelques petites "réparations"

Sur son compte Twitter, Pierre Lescure a posté un message pour expliquer les raisons de son absence : "Après quelques jours de “réparations”, je rentre chez moi. Retrouver ses marques et la vie normale, ce sont, pour toutes et tous, des petits bonheurs additionnés (un ou deux grands, pour les plus chanceux)".

Il s'est ensuite réjoui du retour du journal L'Équipe en kiosques après plusieurs semaines de grève : " Et hopefully, l’Équipe est de retour ! Beau symbole de la vie qui reprend !".

Suite à ce message, le journaliste a reçu de nombreux messages de soutien : "Prenez soin de vous Pierre", "Ravie de savoir que vous allez mieux", "Reposez-vous !", "Rien de grave, j'espère ?". Valérie Damidot lui a adressé un tendre message : "Repose toi bien mon chamallow", ce à quoi il a répondu : "Je vais faire comme tu dis mon amie". Un internaute lui a demandé s'il avait fait la "révision des 50 000", et Pierre Lescure a réagi : "non, un covid moyen". L'ancien président du Festival de Cannes n'a pour autant pas précisé sa date de retour dans C à Vous.

Par J.F.