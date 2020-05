C à vous : Pierre Lescure dévoile son salaire dans l’émission (exclu vidéo)

Depuis 2014, Pierre Lescure a endossé un nouveau costume à la télévision. Après avoir été notamment journaliste et patron de la chaîne Canal+, il est chroniqueur dans l’émission "C à vous" sur France 5. Il a ainsi débattu, donné son avis, dîné et ri aux côtés d’Anne-Sophie Lapix puis d’Anne-Elizabeth Lemoine. Un rôle qui lui convient tout à fait d’après ses dires. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People ce 27 mai, Pierre Lescure dévoile son salaire en toute franchise. " ‘C à vous’, je crois que c’est un contrat de 8000 euros par mois", indique-t-il. Et l’’homme d’affaires qui a lancé en 2016 la plateforme Molotov assume totalement le fait de révéler combien il gagne. "Je ne suis pas tout jeune donc si je devais avoir peur du blé, ou peur de ce genre de questions, j’aurais eu du mal tout au long de ma vie parce que j’ai été patron d’une chaîne payante en plus donc il faut penser à ceux qui ont tout juste le blé pour se payer des abonnements ou des nouvelles options", explique-t-il.

L’ancien patron assume totalement

"Bref, l’argent, c’est quelque chose qui fait partie de la vie. Je n’ai pas toujours été très précautionneux avec l’argent. Je crois que j’en ai fait gagner à beaucoup d’actionnaires, moi je n’ai pas toujours très bien géré le mien et c’est mon problème et je ne suis pas un cas social mais vous me posez la question sur ‘C à vous’, je vous réponds", continue Pierre Lescure. Toujours sur Non Stop People, l’ancien patron de Canal+ a livré de touchantes anecdotes sur l’adoption de sa fille. Il a notamment dévoilé la réaction émouvante de Michel Piccoli, l’acteur ayant lui-même adopté deux enfants d’origine polonaise avec sa dernière épouse.

