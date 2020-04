C à vous : Roselyne Bachelot attaque Didier Raoult et ceux qui ont minimisé le coronavirus

Le monde est sous tension et vit une crise sanitaire sans précédent. La pandémie de coronavirus s'est propagée à une vitesse incroyable et aucun pays n'était préparé à cette vague de malades et de victimes. Les hôpitaux sont saturés et le nombre de morts augmente chaque jour davantage. Pour le moment, il n'existe aucun remède ni vaccin contre le Covid-19 même si de nombreux chercheurs, médecins et scientifiques travaillent sans interruption sur le sujet. En tout cas, lorsque cette épidémie a démarré à Wuhan, peu de personnes l'ont suffisamment prise au sérieux et le résultat est aujourd'hui catastrophique. Mardi 14 avril, Roselyne Bachelot était invitée sur le plateau de l'émission "C à vous" pour revenir sur l'allocution du président de la République Emmanuel Macron qui s'était déroulée la vieille et n'a pas hésité à critiquer tous ceux qui avait minimisé les dangers du coronavirus... Et cette fois-ci, elle ne s'est pas privée de citer des noms !

Elle tient même un carnet avec des phrases surement regrettées

L'ancienne ministre de la Santé n'a pas mâché ses mots et a critiqué tous ceux qui au départ n'avaient pas pris ce virus au sérieux. Si Roselyne Bachelot a reconnu les "excuses" du président de la République et l'honnêteté concernant ses erreurs dans "C à vous", elle a déploré l'attitude de certains. Elle attend de même de la part d'autres personnes comme : "Par exemple, le responsable de la CGT qui est par ailleurs médecin urgentiste". Après Christophe Prudhomme, elle s'en est prise au professeur Raoult : "Je pense au professeur Raoult qui disait qu'il y aurait moins de morts par l'épidémie de coronavirus que d'accidents de trottinettes.". Roselyne Bachelot a même confié sur le plateau de "C à vous" qu'elle tenait un carnet où elle a écrit toutes les phrases qui avaient été dites et qui doivent être à présent bien regrettées...

