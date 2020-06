C8 : fin de TPMP People, avenir de Valérie Benaïm, les changements dévoilés (exclu vidéo)

Comme à chaque fin de saison, Lionel Stan est l’invité de Jacques Sanchez dans "Face aux médias" pour faire le bilan des émissions de H20 et annoncer les changements prévus pour la rentrée prochaine. Si le directeur général de H20 indique dans un premier temps qu’ils auront "le même nombre d’heures" sur C8 en termes de programmes, des transformations sont prévues. "Nous aurons un access qui va commencer à 18h30 pour terminer à 20h15", signale Lionel Stan. "C’est que de la télé" ayant tiré sa révérence, c’est TPMP qui sera à retrouver à cette case-là. "On a testé un nouveau jeu depuis quatre semaines ‘A prendre ou à laisser’, l’audience étant au rendez-vous (…), on souhaite conserver ce jeu", explique le patron de H20 pour justifier la disparition de l’émission de Valérie Benaïm.

Des surprises attendues pour TPMP ouvert à tous le vendredi soir

Que devient alors la chroniqueuse de Cyril Hanouna ? "Vous allez la retrouver tous les vendredis. Elle va animer le TPMP ouvert à tous du vendredi", répond Lionel Stan qui révèle que "les vendredis vont être un peu modifiés." "Il y aura aussi Benjamin Castaldi. Il y aura deux TPMP", annonce le producteur qui confirme par-là la fin de la "TPMP People". Ce soir-là, le patron de H20 précise que les chroniqueurs autour de la table seront différents de ceux du reste de la semaine. Toujours sur Non Stop People, Lionel Stan annonce que l’émission de débats "Balance Ton Post" est reconduite pour une troisième saison. Toujours le jeudi soir et avec les mêmes chroniqueurs y compris Yann Moix. "Touche pas à mon poste" sera de retour dès le lundi 31 août sur C8.

L’émission "Face aux médias" avec Lionel Stan diffusée sur Non Stop People est à retrouver ce mercredi 17 juin à 18h45.

Par Non Stop People TV