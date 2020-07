Ça commence aujourd’hui : Faustine Bollaert dévoile les nouveautés de la saison prochaine

Chaque après-midi, après le journal de 13h, Faustine Bollaert anime "Ca commence aujourd’hui" sur France 2. Une émission délibérément bienveillante où les témoignages de vie sont forts et très souvent émouvants. Une émission qui séduit de nombreux téléspectateurs depuis quatre ans. La maman de deux enfants réunit en moyenne un million de personnes et 11,8% de part d’audience comme le note Télé-Loisirs. Pour la saison prochaine, le programma a prévu plusieurs nouveautés. Des changements dévoilés par Faustine Bollaert dans les colonnes d’Ouest France.

"Je l’aborde (cette prochaine saison ndlr) comme si c’était la première. Je me sens tout aussi fraîche qu’il y a trois ans et riche de nos acquis. Le fait que l’émission marche bien ouvre des perspectives qui vont nous permettre de surprendre encore plus ceux qui nous regardent", déclare-t-elle dans un premier temps. "J’ai très envie de proposer des émissions en situation ou des semaines spéciales. Pourquoi ne pas aller dans une maternelle, un Ehpad ou un hôpital ? Cela fait deux ou trois ans que je me bats pour le faire et cette année, France 2 est vraiment réceptive. On veut que ce soit la nouveauté de la prochaine saison. Je ne pense pas que les téléspectateurs aient absolument besoin de retrouver le plateau, l’émission est suffisamment identifiée pour être repérable même si on la déplace. Je pense que c’est le bon moment", explique longuement Faustine Bollaert dans Ouest France.

L’émission peut-être en prime time ?

Et la femme de Maxime Chattam d’aller plus loin en évoquant la possibilité de proposer le programme en format prime time. "Je pense que ça s’imposera à un moment donné, en lien avec un évènement particulier ou une loi qui va passer. Je n’ai pas l’ambition absolue d’être en prime time, parce que je suis déjà extrêmement comblée avec ‘La Boîte à secrets’ mais les équipes travaillent dessus et on en a envie", indique la présentatrice.

Par Non Stop People TV