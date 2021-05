Ça peut vous arriver : Nathalie Fellonneau "à terre" après son départ de l'émission (Exclu vidéo)

En juillet 2020, Nathalie Fellonneau a quitté l'émission "Ça peut vous arriver" dans laquelle elle officiait en tant que juriste sur RTL depuis 2001. Invitée de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People, la juriste est revenue sur les raisons de son départ. "Cette rupture s'est faite dans des conditions tellement vexatoires, tellement graves pour la mère de famille que je suis... Et à l'époque, j'avais encore un enfant à charge et un autre (...) et me retrouver avec une volonté de baisser ma rénumération, qui était absolument impossible à supporter. L'année d'avant, il m'avait été imposé une baisse de 25% et là, on m'a proposé presque 75% de moins, encore (...) Le salaire était fixé à l'émission et il y avait un nombre d'émission par an", a-t-elle expliqué.

Et de poursuivre : "Ça me payait même pas mon crédit ! (...) C'était impossible. Je leur ai dit : 'Cette émission, c'est quand même la première émission de France. J'y ai contribué. Est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher ? Vous me mettez à genoux, vous le savez'. Et le nouveau motif était : motif économique (...) Je voulais travailler, mais je me disais : 'Je ne peux pas travailler pour ça ! Ça ne me permet pas de bouffer'. Et puis non seulement, on m'imposait une rénumération qui était considérablement plus basse, mais en plus avec des clauses d'exclusivités qui m'empêchait de retrouver du boulot ailleurs et de faire des choses pour compenser (...) C'était absolument terrible".

"J'étais droguée jusqu'aux yeux"

Ce départ de l'émission n'a donc pas été facile à gérer pour Nathalie Fellonneau. Et "l'après" émission lui a tout autant donné du fil à retordre. "Ça m'a mis à genoux pendant longtemps parce que pendant six mois, je n'ai rien pu faire d'autre. J'étais complètement sous médicaments et puis droguée jusqu'aux yeux. Ça vous rend un peu hagard. C'est une dépression complète. J'ai complètement dévissée. Je ne dormais plus, je pensais que j'avais un début d'Alzheimer, je n'arrivais pas à trouver mes mots, je n'arrivais plus à parler (...) Pendant six mois, je suis restée à terre", a-t-elle confié, même si elle a ajouté ne pas avoir pensé au pire.

Et qu'en a pensé Julien Courbet, celui avec lequel elle a collaboré pendant 20 ans sur l'émission ? "Il n'était pas d'accord. Il voulait que je reste pour bosser, d'ailleurs RTL aussi, mais il a compris ma position qui était : 'Je ne peux pas signer ça ! Si je fais ça, c'est mon arrêt de mort parce que j'aurais une rénumération qui ne me permettra pas de vivre et je n'ai pas le droit de travailler ailleurs'", a-t-elle répondu. Cette dépression lui a fait perdre du poids. En effet, la juriste a été sujette à des "boulimies terribles" dont elle souffre encore aujourdhui. "Ce sont des espèces de pulsions", a-t-elle conclu.

Par Non Stop People TV