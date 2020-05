Camélia Jordana : Un chroniqueur de Pascal Praud la compare à Nabilla, qui répond

Ses déclarations ont fait l'effet d'une bombe. Invitée sur le plateau d'On n'est pas couché samedi soir, Camélia Jordana a donné son avis sur les violences policières. "Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau, c'est un fait. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France". Des propos qui ont choqué à tel point que Christophe Castaner a immédiatement réagi, demandant à ce qu'ils soient punis.

"Pauvre mec"

Depuis samedi, c'est l'effervescence sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision. Nombreux sont les médias à revenir sur l'affaire. Et ce lundi 25 mai, c'est Gilles-William Goldnadel, avocat et chroniqueur sur CNews, qui a donné son avis sur l'histoire. Il a retweeté le passage en écrivant : "Le prix Nabilla récompensant l'esprit de finesse est accordé par acclamations à Camélia Jordana. Il est néanmoins regrettable que ses qualités intellectuelles et rebelles occultent son génie artistique. Elle est tout de même arrivée 3 ème a Nouvelle Star".

Il a ensuite fait une comparaison assez étrange entre Camélia Jordana et Nabilla Benattia "Hormis Nabilla, je ne vois personne qui puisse vous tenir tête dans l'espace intellectuel". La femme de Thomas Vergara avec qui elle vient de se réconcilier, ne s'est pas laissée faire et lui a répondu assez violemment : "Quelle condescendance !! Pauvre mec !".

Quel condescendance !!! Pauvre mec https://t.co/C7D3VCgmeS — Nabilla Vergara (@Nabilla) May 25, 2020

Par J.F.