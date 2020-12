Caméra Café : Bruno Solo annonce le retour de la série

Bonne nouvelle pour les fans de "Caméra Café". La série créée par Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h et Alain Kappauf et qui va fêter ses vingt ans d’existence, doit revenir bientôt sur nos écrans ! Ce retour est prévu pour 2021. Et c’est Bruno Solo en personne qui a annoncé l’heureuse nouvelle lors d’une interview accordée à nos confrères belges de "Télépro". "Avec Yvan (Le Bolloc’h, ndlr), on s'est dit qu'il fallait marquer le coup pour les 20 ans de la série", a affirmé Bruno Solo avant de préciser : "Nous sommes sur l'écriture d'un retour de ‘Caméra Café’ pour un numéro. On retracera ce qu'on n'a pas vu depuis la fin de la série. A priori, c'est pour M6. C'est la chaine qui a fait découvrir la série. Dans notre idée, c'est un 2 x 52 min ou 1 x 90 min pour septembre 2021."

Le retour de Caméra Café : une revanche pour Bruno Solo

Diffusée de 2001 à 2004 sur M6, la série "Caméra Café" a ensuite été adaptée au cinéma. En 2010, elle avait fait son retour sur le petit écran. Toujours sur M6, elle mettait en scène de nouveaux personnages. Le succès n’est pas au rendez-vous et la chaîne décide d’arrêter la diffusion de "Caméra Café 2 : La Boîte du dessus" trois mois plus tard. Le retour de "Caméra Café" en 2021 sonne comme une revanche pour Bruno Solo. "Quand j'ai relancé ‘Caméra Café’ avec des nouveaux comédiens il y a quelques années, on était sûr de notre coup. Les gens ne sont pas venus. Ils avaient en tête les personnages d'avant. Le public, il faut le secouer de temps en temps car il est conservateur. Il aurait fallu le temps d'installer la série, cela n'a pas été le cas. M6 a dit 'cela ne marche pas, au revoir'. On n'est pas ingrat car on va refaire les 20 ans de ‘Caméra Café’ avec eux", a expliqué l’acteur à "Télépro".

Par Matilde A.