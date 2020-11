Caméra Café : Shirley Bousquet pour ou contre un retour de la série ? Elle répond (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait son retour sur Non Stop People dans son émission quotidienne "L'instant de Luxe" dans laquelle il reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur les moments forts de sa carrière. Ce mercredi 18 novembre, c'est avec Shirley Bousquet que le présentateur s'est entretenu. L'occasion pour l'actrice de 44 ans de revenir sur sa participation au début des années 2000 à la série "Caméra Café" dans laquelle elle incarnait Nancy Langeais, la directrice administrative et financière.

Dans un premier temps, la comédienne a évoqué les raisons de l'arrêt "brutal" de la série, en décembre 2004. "Je ne me souviens pas trop, mais c'était presque du jour au lendemain. Ça a vraiment été très, très brutal", a-t-elle dit. Elle a ensuite précisé qu'il ne s'agissait pas d'une volonté de l'équipe ni de M6 d'arrêter le programme. "C'était une volonté de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc'h. Ils avaient fait le tour. Les textes commençaient à se ressembler, on avait fait plus de 1000 épisodes. On commençait à tourner un petit peu en rond. Ils préféraient qu'on parte la tête haute avant que les gens trouvent ça moins bien. Ce qui était malin en fait. C'était plutôt bien vu de leur part, mais au moment de le vivre, c'est le choc", a-t-elle poursuivi.

"S'il y avait une demande..."

Dans la suite de l'entretien, Jordan de Luxe a voulu savoir si Shirley Bousquet était toujours en contact avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc'h ? "Oui, oui, on se voit. D'ailleurs, l'été dernier, on a eu ce grand barbecue ensemble, avec toute l'équipe. On aurait très envie de se retrouver", a-t-elle répondu.

Pense-t-elle que la série "Caméra Café" pourrait revenir un jour sur M6 ? "Ce serait génial. On s'en parle, on aimerait, on voudrait. Après, ce n'est pas nous qui décidons, c'est M6. En tout cas, s'il y avait une demande, sachez qu'on est tous OK (...) On était tellement content de se retrouver tous, ça serait marrant. Je n'annonce rien, il n'y a rien. Mais on aurait très envie, soit sous forme de 'Caméra Café' soit sous une autre forme. De se retrouver, ce serait génial", a-t-elle précisé.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'Instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV