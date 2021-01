Camille Cerf : comment elle s'est débarrassée de ses complexes

Depuis quelques mois maintenant, Camille Cerf fait face à de nombreuses critiques au sujet de sa prise de poids. Les internautes ne sont pas tendres avec l'ancienne Miss France, ce n'est donc pas la première fois que la jeune femme prend la parole à ce sujet. Sur Instagram, elle confiait déjà en 2018 : "J'ai reçu plusieurs remarques sur ma silhouette ces dernières années. À 15 ans, j'ai commencé le mannequinat, on m'y a appris à surveiller mes mensurations et que la beauté était synonyme de minceur extrême. Puis j'ai grandi et je suis devenu une femme, avec des formes. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps qu'aujourd'hui."

Elle assumait ensuite en avouant que "oui j'ai de la cellulite et oui on ne voit pas mes abdos. Et pourtant, tous les jours je me sens bien".

"j’ai mis du temps a les trouver belles"

Et il semblerait que son combat contre le diktat de la minceur soit toujours plus présent dans son quotidien. Camille Cerf, récemment séparée de son compagnon est l'égérie de la marque "Pomm'poire" depuis quelques mois. Une marque qui lui ressemble puisque cette dernière refuse d'user de photos retouchées. Des valeurs importantes pour elle, qu'elle a souligné dans les colonnes de Livealike : "J’ai dû m’habituer à la vision de mon corps en photo. Je vois que j'ai de la cellulite, et il n'y a rien de grave. Moi j’ai pas mal de vergetures, j’ai mis du temps a les trouver belles. C’est en voyant mes amies avec des vergetures que je me suis rendue compte que cela ne les rendait pas moins belles, loin de là. Ça raconte une histoire, ça ajoute du relief".

Par J.F.