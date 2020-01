Camille Cerf en couple : comment a-t-elle rencontré Cyrille, son compagnon ?

Le 9 août dernier, TF1 a diffusé "Les Touristes", un premier numéro présenté par Arthur et au cours duquel plusieurs personnalités ont tenté de devenir de vrais policiers. Dans une interview accordée à Télé Star, Camille Cerf s'était confiée sur cette expérience qu'elle a partagée avec Cartman ou encore Artus. "Je ne me considérais pas comme quelqu'un de téméraire et, in fine, je me suis rendu compte que je pouvais être très courageuse dans certaines situations", confiait-elle.

Dans ce même entretien, la Miss France 2015 révélait ne plus être un coeur à prendre. En effet, lorsque nos confrères l'ont interrogée sur son refus de participer à "Danse avec les stars", cette dernière a répondu : "Ce n'est pas pour moi. D'autant que j'ai trouvé l'amour. Mon compagnon aurait du mal à le vivre. Et puis, exposer ma vie privée, ce n'est pas mon truc".

Une rencontre qui remonte à...

Après cette officialisation, Camille Cerf s'est affichée avec son petit ami, Cyrille. En effet, le couple a passé une journée féerique lors de sa participation à la Run Disney. Un moment que la jolie blonde a immortalisé, dévoilant sur Instagram un cliché sur lequel elle prend la pose avec son chéri devant le célèbre château de la Belle au bois dormant. ""Trop d'amour ce week-end à Disneyland Paris. Même si je ne suis pas une grande sportive, j'ai adoré participer à la Run Disney. L'année prochaine, je ferai peut-être les 5 kilomètres plutôt que les 10, ou alors il faudra que je m'entraîne", postait-elle en légende.

Active sur les réseaux sociaux, Camille Cerf partage très peu d'informations sur sa vie privée. En effet, l'acolyte de Camille Lacourt sur NRJ12 n'a jamais dévoilé le métier de son compagnon ni même les débuts de leur idylle. Cependant, elle a récemment consenti à en dire plus. Sur Instagram, un internaute lui a demandé comment elle a rencontré sa moitié. Ce à quoi elle a répondu : "On a travaillé ensemble il y a six ans". Ses fans n'en sauront (pour le moment) pas plus.

Par Clara P