Camille Cerf et son compagnon victimes d'un accident de voiture en plein Paris

Le 31 décembre 2020, Camille Cerf annonçait sa rupture avec Cyrille sur Instagram. Celle qui a été élue Miss France en 2015 avait déclaré : "J'imagine que vous êtes déjà au courant, mais ce soir, 2020 ça sera finiiiie ! (...) J'avais fondé beaucoup d'espoir en cette année. D'un côté je me dis qu’elle n'a pas été si mauvaise, mes proches vont bien, je vais bien, mon travail me plaît toujours, j'ai fait de superbes rencontres, adopté un petit chien ! Et d'un autre côté je dois recommencer ma vie sentimentale alors qu'il n'y a aucun bar où restau ouvert et on ne peut plus voyager librement. Bref, vous en faites pas, je suis loin d'être malheureuse".

"On a eu vraiment peur"

Il semblerait que Camille Cerf a retrouvé l'amour ! Ce lundi 26 avril 2021, alors qu'elle révélait avoir été victime d'un accident de la route en plein Paris, Camille Cerf a évoqué son "chéri". Un détail qui n'a pas échappé aux internautes. Heureusement, Camille Cerf et son compagnon n'ont pas été blessés lors de l'accident de voiture. Dans son message, Camille Cerf explique qu'elle était au volant du véhicule et que personne n'a été blessé. "On a eu un accident de voiture avec mon chéri. Heureusement on avait nos ceintures et je ne roulais pas très vite. Personne n'a été blessé. On a eu vraiment peur. Faites attention sur la route ! Je vous embrasse", écrit-elle dans sa story Instagram que Non Stop People vous propose de découvrir en bas de l'article. Plus de peur que de mal donc pour la meilleure amie d'Iris Mittenaere !

Par Matilde A.