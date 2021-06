Camille Cerf : le visage de son nouveau chéri enfin dévoilé sur Instagram

En décembre dernier, Camille Cerf révélait s’être séparée de son compagnon Cyrille, après plusieurs années d’amour. Malgré une rupture difficile, l’ancienne reine de beauté a rapidement retrouvé l’amour et s’est confiée sur le sujet en mai dernier. "Oui, la vie est faite de surprises. Je sortais d’une relation qui avait été très difficile. Je voulais prendre du temps pour me retrouver." a déclaré Camille Cerf à un internaute qui lui demandait si elle avait quelqu’un dans sa vie.

Visiblement heureuse, celle qui avait été élue Miss France en 2015 s’était ensuite livrée sur sa rencontre avec ce nouveau compagnon : "En parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m’a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés" expliquait-elle. Épanouie et rayonnante, Camille Cerf avait ensuite répondu à la question d’un autre abonné qui se demandait si elle est heureuse aujourd’hui : "Ma vie personnelle se passe à merveille et professionnellement, j’ai beaucoup de projets trop excitants qui arrivent. J’ai beaucoup travaillé ces dernières années pour trouver de la stabilité et faire ce qui me plaît vraiment. Mes efforts ont payé" assurait-elle.

Camille Cerf pose avec son chéri sur Instagram

Et après avoir longtemps misé sur la discrétion, Camille Cerf vient enfin de dévoiler le visage de son chéri. Ce lundi 7 juin 2021, la jolie blonde de 26 ans a en effet publié dans sa story Instagram, une photo sur laquelle les deux tourtereaux prennent la pose allongés dans leur lit, à l’Hôtel Le Presbytère à Paris, avec des patchs anti-cernes sous les yeux.

Après quelques minutes d’enquête, nous découvrons que le chéri de Camille Cerf répond au nom de Théo Fleury. Mannequin, le jeune homme de 30 ans est également comédien.

Par E.S.