Camille Cerf : les conséquences de son accident de la route

Camille Cerf a eu une grosse frayeur. Ce lundi 26 avril, l'ex-Miss France a été victime d'un accident de la route à Paris. Camille Cerf était en compagnie de son nouveau compagnon et de son petit chien Roméo, quand sa voiture a eu un accident. Mais personne n'a été blessé, a-t-elle rassuré en story sur Instagram. "Je ne sais pas si vous avez vu. Hier, on a eu un accident avec mon chéri. Heureusement, on avait nos ceintures et je ne roulais pas très vite. Personne n’a été blessé. On a vraiment eu peur. Faites attention sur la route. Je vous embrasse", a-t-elle écrit en révélant à cette occasion être de nouveau en couple après sa séparation avec Cyrille fin 2020.

"J’ai un peu le contrecoup de l’accident"

Présente à Paris pendant quelques jours pour des raisons professionnelles, Camille Cerf séjourne dans une chambre d’hôtel où elle a donné des nouvelles ce mardi 27 avril. Après être rentrée de tournage, la Lilloise de 26 ans a évoqué ses douleurs depuis son accident de la route. "Je vous avoue que j’ai un peu le contrecoup de l’accident. J’ai un peu mal à la tête, j’ai super mal tout le long de la colonne vertébrale jusqu’aux lombaires. J’ai un gros bleu sur le genou, un bleu sur le bras", a-t-elle confié avant d’évoquer son nouveau chéri : "C’était tout une galère parce que je passe trois jours à Paris et il me fallait une voiture. Heureusement, mon chéri s’est occupé de nous trouver une autre voiture. Eh oui, vous l’avez remarqué dans ma dernière story, j’ai un nouvel amoureux".

Par Marie Merlet