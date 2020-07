Camille Cerf : pourquoi son poids lui a valu des critiques

C'est une nouvelle saison de "Fort Boyard" que les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir ce samedi 11 juillet. Et pour ouvrir le bal de cette saison estivale, la production a fait appel à Booder, Clémence Botino, Tom Leeb, Claude de "Koh-Lanta" et Camille Cerf. Cette dernière n'en est pas à sa première participation. En effet, la Miss France 2015 a déjà participé cinq fois à l'émission avant de reprendre du service cette année.

Si elle connaît bien le fonctionnement du jeu, elle reste néanmoins sur ses gardes, comme elle l'a confié dans un entretien à Télé-Loisirs. "L'année dernière, j'avais réussi quasiment toutes mes épreuves. Alors, bizarrement, pour ma sixième participation à 'Fort Boyard', je me suis mis la pression toute seule", a-t-elle confié le 6 juillet dernier. Sans compter que la présence d'un candidat pour ce numéro inédit n'a rien arrangé à ses affaires. "J'étais à côté de Claude de 'Koh-Lanta', ce qui m'a encore plus stressée", a-t-elle continué.

"Oui, j'ai de la cellulite"

Ces dernières années, le physique de Camille Cerf a fait parler sur les réseaux sociaux. En 2018, lors de sa participation à "The Island : Célébrités", des internautes s'en étaient pris à elle, certains la jugeant "trop grosse". Sur Instagram, la Miss France 2015 avait tenu à se défendre. "J'ai reçu plusieurs remarques sur ma silhouette ces dernières années. À 15 ans, j'ai commencé le mannequinat, on m'y a appris à surveiller mes mensurations et que la beauté était synonyme de minceur extrême". commençait-elle.

Et de poursuivre : "Puis j'ai grandi et je suis devenu une femme, avec des formes. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps qu'aujourd'hui. Alors oui, j'ai de la cellulite, oui on ne voit pas mes abdos, et oui je mets du 38 voire même du 40. Et pourtant tous les jours, je me sens bien et tous les gens me disent qu'ils me trouvent belle", postait-elle. Un an plus tard, lors d'une séance de questions/réponses avec sa communauté sur Instagram, Camille Cerf n'avait pas hésité à dévoiler ses mensurations. "1m80/73 kg", postait-elle. En mars 2019, Iris Mittenaere avait pris sa défense après sa participation au clip du rappeur Boostee "Sereinement" dans lequel elle était apparue dénudée. Une fois encore, son physique avait été pris pour cible. "Pour moi, Camille est la femme la plus merveilleuse au monde, elle n'a pas le droit de subir de pareilles critiques", confiait-elle à Purepeople.

Par Non Stop People TV