Camille Cerf : qu'ont pensé ses grands-parents de sa relation avec une femme ?

Camille Cerf ne cache rien à ses fans. Proche d'eux, l'ancienne Miss France se livre bien souvent à des séances de questions/réponses sur les réseaux sociaux. Loin de jouer la carte de la langue de bois, la jeune femme répond avec franchise à toutes les interrogations même les plus osées. Résultat, la jolie blonde de 25 ans s'est attirée les foudres… de ses grands-parents. Souvenez-vous. Il y a quelques mois, elle révélait à ses abonnés avoir déjà eu une relation sexuelle avec une femme. "Je pense qu'être épanouie sexuellement est très important et qu'il s'agit plus d'une question d'attirance mutuelle que de genre. Et oui, j'ai déjà eu une expérience sexuelle avec une fille, pour ne pas mourir bête", déclarait-elle.

Un "pataquès" avec ses grands-parents !

A l'occasion d'une interview avec Closer, en kiosque dès ce vendredi 6 mars, Camille Cerf est revenue sur ses confidences qui ont fait couler beaucoup d'encre. "Au contraire, on me l'a souvent demandé. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Mais j'ai constaté que ça l'était toujours, car mes grands-parents l'ont lu dans les journaux et cela a fait un pataquès au déjeuner du dimanche !" Elle explique : "Je voulais dire que ce n'est pas parce que j'embrasse une fille que cela fait de moi une homosexuelle. J'ai toujours vécu avec des hommes. Il n'y a pas d'homosexuels ou d'hétérosexuels, il y a des gens qui s'aiment".



Très amoureuse de Cyrille Roty, l'influenceuse est revenu sur celui qui partage sa vie : "Nous sommes ensemble depuis plus d'un an. Mais nous nous sommes rencontrés il y a sept ans. Nous faisions le même job étudiant, vendeurs dans un magasin de vêtements. Je le trouvais trop doux. Ce n'est pas ce qui me convenait à l'époque. On est restés en contact. On s'est revus autour d'un verre. Peut-être voulait-il savoir si j'avais changé après avoir été Miss France ? Oui, certainement, mais dans le bon sens. Lui peut-être aussi... Du coup, on s'entend mieux".