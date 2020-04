Camille Cerf : Son coup de gueule contre Kylie Jenner et la chirurgie esthétique

Très active sur les réseaux sociaux, Camille Cerf s’est amusée à tromper sa communauté sur Instagram ce jeudi 23 avril. Alors que l’ancienne Miss France a dévoilé une photo d’elle avec des abdos en béton assurant qu’il s’agissait d’une photo naturelle, Camille Cerf a rapidement mis les choses au clair dès le lendemain en révélant que le cliché était totalement faux : "Ce matin j'ai posté la photo de moi avec de faux abdos, une photo photoshoppée. Je vous explique l'histoire, mon meilleur pote Kev' a découvert une application pour créer des abdos et il s'est amusé à le faire sur moi. Et je me suis dis 'trop marrant, il faut trop que je le poste', parce que c'est tellement évident que personne ne va y croire". Mais alors que la plupart des internautes sont tombés dans le panneau, Camille Cerf s’est alors interrogée sur l’image des corps dans notre société actuelle : "Les gens sont tellement confrontés à la retouche, aux filtres que, en fait, ils ne se rendent pas compte tellement il y en a partout. Et je trouve ça ouf parce que ça veut dire qu'aujourd'hui notre vision de la réalité, et finalement de la beauté, est complètement biaisée. Que ce soit par retouches photos ou par retouches chirurgicales".

"Moi ça me choque"

Et pour étayer ses propos, Camille Cerf n’a pas hésité à prendre pour exemple des personnalités très connues du grand public qui ont eu recours à la chirurgie esthétique, notamment Kylie Jenner : "Moi, ça me choque que des filles comme Kylie Jenner, Kendall Jenner, Bella Hadid... puissent être aujourd'hui des icônes de beauté ! Je les trouve trop belles, mais bon elles ne ressemblaient pas à ça. Aujourd'hui, quand je regarde toutes les Miss France, qui ont toutes des physiques différents, je me dis que c'est ce genre de femmes qu'on devrait prendre comme modèle plutôt que Kylie Jenner qui a les seins et les fesses XXL ou Kendall qui est de plus en plus mince au fil du temps... Finalement, c'est pas ça la vérité. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Mais en vrai je ne suis pas énervée hein".

Par Alexia Felix