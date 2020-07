Camille Combal : blessé au genou par Kev Adams, il se confie

Camille Combal est actuellement en plein tournage de la saison 2 de Mask Singer. Le programme qui avait réuni plusieurs millions de téléspectateurs lors de la première édition, reviendra très prochainement sur nos écrans pour le plus grand plaisir des fans. Mais évidemment, avec la crise du coronavirus, le programme aura un format légèrement différent. Interrogé par Télé poche il y a quelques semaines sur le sujet, l'ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste avait déclaré : "J’ai quand même bon espoir que ça se passe bien. Et si on peut le faire mais que l’on n’a pas encore le droit de se rassembler en nombre dans un même endroit et bien, on fera les émissions sans public, comme ils ont fait en Allemagne pour Mask Singer qui a démarré au début de la crise".

"je me suis un peu pété le genou"

Absent des réseaux sociaux depuis plusieurs jours, Camille Combal a donné des nouvelles à sa communauté. Il s'est tout d'abord excusé pour cette soudaine disparition, qui n'a pas manqué d'inquiéter certains fans. "J’oublie personne!!!!! J’ai peur que vous vous me laissiez tomber... Je suis dans mes Alpes on est encore en 2G ici donc je galère pour les news. Veuillez tous agréer mes sincères excuses".

L'animateur de Qui veut gagner des millions a ensuite posté un live sur son compte Twitter dans lequel l'animateur fait une révélation. Il confie avoir été blessé lors du tournage de la nouvelle émission de Denis Brogniart, District Z. Sans pouvoir en dire plus, Camille Combal donne malgré tout quelques détails. "J’ai une genouillère au genou parce qu’on a tourné la nouvelle émission de Denis Brogniart qui est canon". Avant d'ajouter, non sans humour : "Elle va arriver - je ne devrais pas le dire, mais - le 10 octobre. Non, bientôt. C’est District Z, c’est une folie cette émission. J’ai tourné avec Kev Adams et Jarry et à un moment donné j’ai dû porter Kev, je vais trahir un secret de tournage mais on n’a pas été malins. On aurait dû faire l’inverse. Je me suis un peu pété le genou."

Par J.F.