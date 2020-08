Camille Combal : ce jeu culte de TF1 qu'il va relancer

Rien n'arrête Camille Combal. Le transfuge de C8 s'est fait une place au soleil sur la première chaîne. Après l'animation plus que réussie de "Danse avec les Stars", il a succédé à Jean-Pierre Foucault dans "Qui veut gagner des millions ?" Les téléspectateurs ont pu apprécier son sens de l'humour et sa spontanéité dans "Mask Singer", l'émission de chanteurs amateurs masqués remportée par Laurence Boccolini. Quel sera le prochain défi de l'animateur qui a cédé son fauteuil de la matinale de Virgin Radio à Manu Payet ? On se doute qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin...

Diffusée pour la première fois en 1990

Selon les informations de Télé Loisirs, Camille Combal s'apprête à prendre les rênes d'"Une famille en or" ! Souvenez-vous. Dans "Une famille en or", présentée à l'époque par Patrick Roy, deux familles de chaque côté du plateau s'affrontaient dans une session de questions-réponses où il fallait être le plus rapide. L'émission a été un véritable succès sur TF1. Elle a vu se succéder aux manettes de nombreux présentateurs : Patrick Roy donc, Bernard Montiel puis Laurent Cabrol, Pascal Brunner ou encore Christophe Dechavanne. TF1 n'a jamais vraiment arrêté son émission culte diffusée pour la première fois le 9 juillet 1990. A la base, il s'agit de la reprise d'un format américain "Family Freud".

Cette nouvelle version du jeu sera produite par Freemantle précise Télé Loisirs. Elle devrait faire l'objet d'un test d'ici la fin 2020 avant de trouver sa place définitive dans la grille de la chaîne.

Par Mélanie C.