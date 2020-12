Camille Combal : comment le Covid-19 a chamboulé ses vacances ?

L’heure est venue pour Camille Combal de prendre des vacances ! Après une année bien remplie sur TF1, le nouveau visage phare de la chaîne profite de quelques jours de repos bien mérités avec ses proches dans les Hautes-Alpes, sa région natale. Et même du haut d'une montagne, l’animateur de télévision est confronté aux règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19.

Comme bon nombre d'adeptes des sports d’hiver, le jeune homme est privé… de remontées mécaniques. Une mesure instaurée par le gouvernement pour lui éviter les rassemblements. Équipé d’un bonnet et masque de ski, le présentateur de “Qui veut gagner des millions” et “Masque Singer” s’est emparé d’Instagram pour partager ses remontées de pentes... à pieds : "C'est pas le moment le plus simple, mais après il y a la récompense. La récompense c'est la descente".

Le message attentionné de Camille Combal pour les fêtes de fin d'année

Avant d’ajouter essoufflé, mais non moins motivé : "Là, pour le moment, je n'en peux plus mais il y a genre 4 mètres de descente donc il faut vraiment que j'aille au bout". Et de conclure : “C'est un délire la rando. La descente, ça se mérite, je vous le dit". Et lorsqu’il n’est pas en pleine remontée, Camille Comabal a une pensée pour “ceux qui ont la chance d'être en famille, c'est le cas pour moi".

“Les amis, je vous souhaite à tous de très belles fêtes, je sais que 2020 a été relou. J'espère que vous allez passer un bon réveillon de Noël (...). Je pense aussi à tous ceux qui sont seuls, je sais que c'est dur", a-t-il lancé dans une vidéo Instagram.

Par C.F.