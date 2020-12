Camille Combal décroche une nouvelle émission sur TF1

Décidément, plus rien n’arrête Camille Combal. Depuis son arrivée au sein du groupe TF1, l’ancien chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a été aux commandes de plusieurs émissions cultes. Depuis septembre 2018, Camille Combal a animé "Qui veut gagner des millions ?" et "Danse avec les stars". En janvier 2021, l’ancienne recrue de Cyril Hanouna sera également à la tête d’une émission bien connue des téléspectateurs : "Une famille en or". Mais ce n’est pas tout. Camille Combal a également eu l’occasion de lancer plusieurs nouveaux programmes, comme "Plan C" et "Mask Singer". La deuxième saison de "Mask Singer" vient d’ailleurs de s’achever et s’est soldée par une victoire de Larusso déguisée en manchot. À peine la diffusion de "Mask Singer 2" terminée, Camille Combal va encore lancer une nouvelle émission.

Camille Combal aux commandes de "La Grande Incruste"

Comme l’a annoncé TF1, Camille Combal sera aux commandes de "La Grande Incruste" le 26 décembre 2020 en prime-time. "Camille Combal va relever le défi de s’incruster dans les programmes les plus cultes de la télévision et il va vous emmener avec lui pour une soirée hors du commun", a annoncé la chaîne. Camille Combal passera la soirée avec de nombreuses stars, comme Louane, Nikos Aliagas, Tomer Sisley, Mike Horn, Vianney, Kev Adams, Denis Brogniart, Karine Ferri ou encore Wejdene. "Camille Combal vous fera également revivre des séquences cultes du cinéma et de l’histoire", promet également TF1. Les téléspectateurs doivent s’attendre à passer une soirée "originale, surprenante et surtout drôle" au cours de laquelle "sketchs, incrustes et détournements" seront de la partie.

Par Matilde A.