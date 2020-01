Camille Combal devenu un rival ? Cyril Hanouna répond

Ancien protégé de Cyril Hanouna, Camille Combal avait surpris tout le monde en 2018 en annonçant son départ de TPMP pour rejoindre TF1. Depuis cette nouvelle, Camille Combal et Cyril Hanouna semblent s'être éloignés, bien que le trublion du paf a révélé en septembre dernier dans TPMP avoir revu Camille Combal : "J'étais tranquillement dans la rue (...) et là, on sort en même temps. Nous ne nous étions pas revus depuis assez longtemps. On s'est vus, on s'est embrassés, on s'est dit qu'on se manquait, on s'est dit qu'on s'aimait. On s'est écrit après et on s'est dit qu'on allait faire des soirées ensemble. On s'est revus, ça nous a fait du bien à tous les deux de se revoir. On parle souvent des émissions de Camille et j'ai du mal à entendre des trucs sur Camille. (...) J'ai pris une décision. On parle un peu de 'Danse avec les stars', mais pour l'instant, je n'ai pas envie qu'on fasse de jugement sur Camille, ça me gêne".

"J'aurais aimé qu'il reste avec nous"

Si de nombreux internautes se demandent si Camille Combal et Cyril Hanouna sont tout de même en "guerre", le trublion du paf a mis les choses au clair ce lundi 27 janvier. Alors qu'il recevait Jean-Jacques Bourdin, Cyril Hanouna a accepté de jouer le jeu de l'interview musclée. L'occasion pour Jean-Jacques Bourdin d'en savoir plus sur le départ de Camille Combal : "Pourquoi n'avez-vous pas pu retenir Camille Combal ?". Cyril Hanouna a alors répondu : "L'argent. Je ne suis pas TF1. Et je pense qu'il avait pour rêve d'aller à TF1". Mais cette réponse n'a pas satisfait Jean-Jacques Bourdin qui a alors demandé si Camille Combal était devenu un rival : "J'aurais aimé qu'il reste avec nous. On lui a fait de belles propositions. Aujourd'hui, il est très heureux à TF1. Et peut-être qu'un jour, on le rejoindra", a répliqué Cyril Hanouna.

