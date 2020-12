Camille Combal marié et prêt à devenir père ? Il se confie

Camille Combal a toujours été très pudique, notamment en ce qui concerne sa vie privée. L’animateur de TF1 n’a ainsi jamais dévoilé le visage de sa femme Marie. Il a toutefois accepté de se confier lors d’une matinale sur Virgin Radio sur sa rencontre avec sa compagne : "C'est moi qui ai fait le premier pas et il a même fallu en faire sept ou huit avant que j'ai ce qu'on appelle en langage sociologique 'un feedback'. Au début, c'était moi seul face à un mur. Tu sais, c'est comme quand tu joues au tennis tout seul. Tu n'as pas de potes et tu joues contre un mur... Bah ça, c'était mon quotidien pendant de nombreux mois ! Le problème, c'est que je ne peux pas tout miser sur le physique". Ne se montrant jamais avec sa femme sur les réseaux sociaux, Camille Combal a accepté de faire quelques confidences à nos confrères de Télé Star.

"On verra…"

A l’approche de ses 40 ans, Camille Combal pourrait bien être prêt à devenir père pour la première fois, même si ce projet ne semble pas encore être d’actualité : "On verra... Je suis plus pudique sur le perso. Je sais que je vis des années folles. Je me fais de beaux souvenirs pour mes vieux jours et j'espère réaliser de beaux projets". Pour le moment, Camille Combat profite de sa vie : "Je suis un homme heureux. J'ai une vie très simple avec mes potes, ma famille, mon boulot. Tous les jours je me lève conscient du privilège que j'ai de divertir. Je sais que ça peut s'arrêter très vite. J'ai quitté ma vie de montagne pour réaliser mes rêves (...) Il en reste". Au cours de cet entretien, Camille Combal en a profité pour donner de ses nouvelles alors qu’il a été touché par le coronavirus : "Je suis en pleine forme (...) je ne sais pas comment je l'ai chopée. Mes parents l'ont eue aussi. J'ai passé deux semaines à la maison bien malade en tout cas".

Par Alexia Felix