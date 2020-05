Camille Combal quitte Virgin Radio à la rentrée, les internautes sous le choc

C’est une nouvelle surprenante. Après seize années passées à la radio, d’abord à Fun Radio, puis NRJ, Europe 1 et Virgin Radio, Camille Combal raccroche. Il l’a dévoilé en exclusivité au Parisien dimanche 24 mai. C’est donc à la télévision que l’animateur très apprécié du public officiera désormais exclusivement. "C’est ma décision. Je suis dans ma sixième année de matinale, c’est énorme. On a vécu des trucs de fou et créé un lien dingue avec les auditeurs" confie notamment l'ancien acolyte de Cyril Hanouna. Mais alors pourquoi une telle décision ? "Je ne veux pas lasser les gens" explique-t-il, "Chaque année je me pose la question de l’usure du temps, avec la crainte de ne plus être créatif, de faire la même chose. Ce n’est pas le cas mais je préfère arrêter au bon moment". Une décision personnelle qui n’est pas forcément synonyme d’arrêt définitif. "Il ne faut jamais dire jamais ! J’y reviendrai peut-être. Je dois beaucoup à la radio, c’est l’une des activités qui m’amuse le plus, et à Virgin" confie Camille Combal.

La tristesse prédomine dans les commentaires

Celui qui présente notamment DALS et "Qui veut gagner des millions ?" sur TF1 révèle également qu’il a "plein d’idées" et "de nouveaux projets qui vont voir le jour", notamment sur scène : "Je n’ai fermé aucun de mes rêves. (…) La vie se sont des opportunités. On verra ce qu’elle réserve, je ne suis fermé à rien". L’animateur a égalemnt fait un long post Instagram accompagné de 10 photos souvenirs de ses années de matinales où il remercie notamment les auditeurs, "Sans vous rien ne serait possible… On reprend l’histoire bientôt". Dans les commentaires publiés sous le post, la stupeur et la tristesse prédominent. "Après le covid je pensais que nous avions eu notre lot de mauvaises surprises pour 2020", "Tu vas manquer à mes trajets voiture le matin", "C’est un crève-cœur pour nous mais on te souhaite le meilleur", "Tu vas nous manquer" ou encore "Les réveils sans vous ne seront plus les mêmes".

Par Valentine V.