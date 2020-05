Camille Combal quitte Virgin Radio : révélations sur le nom de son remplaçant (exclu vidéo)

Son annonce a fait l’effet d’une bombe dans le milieu de la radio. Dimanche 24 mai, dans les colonnes du Parisien, Camille Combal a annoncé qu’il quittait Virgin Radio. L’animateur officiait comme matinalier depuis six ans dans l’émission "Virgin Tonic". "C’est la fin d’une superbe aventure mais aussi d’un cycle" a indiqué le nouveau présentateur de "Qui veut gagner des millions ?". Le jeune marié a assuré dans cet entretien partir de son propre chef alors que la station qui appartient au groupe Lagardère aurait souhaité renouveler son contrat. "Je ne veux pas lasser les gens et je préfère arrêter au bon moment", a également indiqué Camille Combal dans Le Parisien. Depuis les spéculations vont bon train sur le nom de son ou sa remplaçant(e).

Deux noms circulent en coulisses

L’équipe du "Débrief de Non Stop" a dévoilé des informations exclusives dans l’émission de Non Stop People lundi 25 mai. "En coulisses, on parlerait de Clément L’incruste qui travaille avec Camille Combal ou Guillaume Pley, qui reviendrait à la radio après avoir quitté NRJ en 2018", a indiqué la journaliste Cindy Féroc sur Non Stop People. "Il serait le grand favori et si Clément L’incruste devient le numéro Un de cette matinale, le producteur serait Camille Combal, il resterait autour de cette matinale de Virgin Radio", a précisé Mickael Dos Santos, le présentateur de l’émission. Depuis 2014, Camille Combal animait "Virgin Tonic" aux côtés de Clément Lanoue alias Clément L’Incruste, Ginger, Mélanie Angélie et Laure Cohen. Quant à Guillaume Pley, après avoir officié sur NRJ, le vidéaste avait choisi de quitter la radio pour se consacrer à sa chaîne YouTube baptisée "le QG".

Par Ambre L