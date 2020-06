Camille Combal quitte Virgin Radio : Stéphanie Loire pour le remplacer ? (exclu vidéo)

L’information avait secoué le monde des médias. Dimanche 24 mai, dans Le Parisien, Camille Combal annonçait qu’il quittait la matinale de Virgin Radio. L’animateur était à la tête de l’émission "Virgin Tonic" depuis six ans. "C’est la fin d’une superbe aventure mais aussi d’un cycle", commentait le présentateur de "Qui veut gagner des millions". Depuis les spéculations autour du nom de son ou sa remplaçant(e) vont bon train. Dans "Le Debrief de Non Stop" jeudi, Yannick Vinel a donné des informations exclusives. "Stéphanie Loire a passé un pilote dans les locaux de Virgin Radio. Elle pourrait succéder à Camille Combal", révèle le journaliste et rédacteur en chef de "Morandini Live". "Elle serait co-animatrice. Ce serait pour deux formats : soit le "Virgin Tonic" donc la matinale mais la grosse nouveauté, c’est qu’elle a fait un pilote pour une libre antenne le soir sur Virgin Radio", ajoute le chroniqueur sur Non Stop People.

Virgin Radio muette pour l’instant

Pour l’instant aucune information n’a circulé sur le nom de celui ou celle qui succèdera à Camille Combal. Le 25 mai dernier, l’équipe du "Débrief de Non Stop" revenait sur les rumeurs qui circulaient sur ce sujet. "En coulisses, on parlerait de Clément L’incruste qui travaille avec Camille Combal ou Guillaume Pley, qui reviendrait à la radio après avoir quitté NRJ en 2018", a indiqué la journaliste Cindy Féroc sur Non Stop People. "Il serait le grand favori et si Clément L’incruste devient le numéro Un de cette matinale, le producteur serait Camille Combal, il resterait autour de cette matinale de Virgin Radio", a précisé Mickael Dos Santos, le présentateur de l’émission.

Par Non Stop People TV