Camille Combal : sa maman à fond dans "Mask Singer", ses pronostics sur le casting

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Mask Singer". À la fin de la soirée, les identités de deux personnalités ont été dévoilées. Alors que Laure Manaudou se cachait derrière le costume du loup, Frédérique Bel a fait le show sous les traits de la bouche. Le 24 octobre dernier, pour la deuxième soirée de cette édition 2020, une star internationale a rejoint le casting. Et pendant le prime, les téléspectateurs ont découvert qu'il s'agissait d'Itziar Ituño, star de la série "La Casa de Papel".

Après le loup et la bouche, l'identité d'une troisième personnalité a été dévoilée à l'issue de cette nouvelle soirée sur TF1. Derrière le duo de perroquets se cachaient Igor et Grichka Bogdanoff, les frères Bogdanoff. Dans une interview à Télé Star, ces derniers ont donné les raisons de leur participation à l'émission. "La première saison nous avait beaucoup impressionnés par la qualité des images, par la beauté du spectacle, et aussi par le caractère, très intriguant, le mystère... Igor et moi sommes attirés par le mystère et la dimension mystérieuse de cette émission nous a beaucou plu".

Garou au casting ?

Pour cette deuxième saison de "Mask Singer", les téléspectateurs ont retrouvé Camille Combal aux commandes de l'émission. Très discret sur sa vie privée, il a évoqué ses parents dans un entretien accordé au Buzz TV. Sont-ils fiers de lui ? "J'espère qu'ils le sont. Je suis originaire des Hautes-Alpes et nous ne sommes pas les plus démonstratifs en termes d'affection et de reconnaissance. Ça passe beaucoup par les yeux et nous sommes un peu handicapés des sentiments", a-t-il répondu.

Le 24 octobre dernier, pendant la diffusion du deuxième prime de "Mask Singer", Camille Combal a partagé une vidéo sur Twitter dans laquelle sa maman livre ses pronostics sur le casting de l'émission. D'après elle, Jean-Pierre Pernaut se cache derrière le hibou. Si elle ne sait pas pour la pieuvre ni pour le manchot, elle a une petite idée pour le robot. "Je pensais à Garou", dit-elle. Enfin, elle pense que Valérie Damidot a pris les traits de la renarde et que Patrick Bruel fait partie du casting dans la peau du dragon.

Par Clara P