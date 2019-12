Camille Combal : sa réponse aux critiques sur le casting de Mask Singer

C'était un pari fou pour TF1. Le 8 novembre dernier, la chaîne diffusait pour la première fois un tout nouveau programme, qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs autres pays, comme en Allemagne ou aux Etats-Unis. Dans "Mask Singer", plusieurs célébrités se produisent sur scène, cachées sous d'impressionnants costumes. L'objectif pour les téléspectateurs et le jury composé cette année de Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry : deviner qui se cache sous chacune des excentriques parures. Une tâche ardue à laquelle Camille Combal, aux commandes de l'émission, a aussi participé. Si le premier numéro de "Mask Singer" avait rassemblé un large public, les audiences se sont effilochées au gré des semaines. La raison ? Un casting qui n'a pas franchement plu aux téléspectateurs qui s'attendaient à de grandes célébrités au vu des indices semés tout au long de cette première édition, finalement remportée par Laurence Boccolini, cachée sous le costume de la licorne.

Un casting décrié

C'est donc en dépit des critiques que Camille Combal a savouré son nouveau rôle sur TF1. Dans un entretien accordé au Parisien, l'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna est ainsi revenu sur cette expérience inédite : "Les premières semaines, je n’ai trouvé personne. A la fin, avec les successions d’indices, j’ai fini par reconnaître Frank Leboeuf dans le paon." S'il a pris du plaisir à mener l'enquête au côté du jury, Camille Combal est conscient des vives critiques autour du casting. Pas de quoi achever son enthousiasme pour autant. "Franchement, c'était un très beau casting. Ils étaient tous archiconnus" a-t-il déclaré, argumentant ainsi : "La difficulté c'était de parler au public de 7 à 77 ans. Peut-être qu'en saison 2, il y a une ou deux stars plus connues des juniors, on ne sait pas !" Selon l'animateur, la production de "Mask Singer" serait d'ores et déjà sur le coup, planchant sur quelques améliorations à venir. "Aux Etats-Unis, le casting de la deuxième saison était plus fou que celui de la première" a-t-il précisé. Tout reste à voir !

Par Sarah M