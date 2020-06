Camille Combal : Sa touchante confidence sur le jour de son mariage

Camille Combal est un animateur très discret en ce qui concerne sa vie privée. Toutefois, en décembre dernier, l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna avait accepté lors d’une matinale sur Virgin Radio de se confier sur sa rencontre avec sa compagne Marie : "C'est moi qui ai fait le premier pas et il a même fallu en faire sept ou huit avant que j'ai ce qu'on appelle en langage sociologique 'un feedback'. Au début, c'était moi seul face à un mur. Tu sais, c'est comme quand tu joues au tennis tout seul. Tu n'as pas de potes et tu joues contre un mur... Bah ça, c'était mon quotidien pendant de nombreux mois ! Le problème, c'est que je ne peux pas tout miser sur le physique". Heureusement, Camille Combal a réussi à faire succomber la jeune femme et les deux amoureux se sont même mariés le 12 juillet 2019.

"J’avais trop honte"

Et alors que son premier anniversaire de mariage approche à grands pas, Camille Combal a décidé de se confier pour la première fois sur cet événement si particulier. Lors d’un échange avec les internautes dans sa story Instagram, l’animateur de TF1 a fait une révélation sur son ouverture de bal. Camille Combal a indiqué qu’il avait préféré avoir son mot à dire pour ce moment en particulier : "C’était sur Grease “I got youuu” parce que je voulais qu’on rentre avec tous nos potes parce que j’avais trop honte comme je sais pas danser. Je me suis dit “je vais me retrouver à danser une valse sur Lala Land devant un oncle bourré”, j’avais pas le courage". Une confidence assez comique, dans laquelle de nombreux hommes se sont sûrement reconnus.

Par Alexia Felix