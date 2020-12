Camille Combal : touché par le coronavirus, il peine à s'en remettre

Le 26 décembre prochain, Camille Combal sera à la tête d'un nouveau prime baptisé "La Grande Incruste". Un programme totalement inédit et qui lui correspond parfaitement. Et pour cause, lors de cette émission, l'animateur s'incrustera dans des émissions et dans les séries les plus emblématiques de la chaîne. On le retrouvera alors dans Koh-Lanta aux côtés de Denis Brogniart, dans Camping Paradis ou encore dans Demain nous appartient. Un nouveau défi pour l'animateur de Danse avec les Stars qui officie sur TF1 depuis deux ans maintenant. Il a annoncé la grande nouvelle sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours en dévoilant le teaser : "J'ai jamais autant adoré faire une émission!! J'espère qu'elle vous plaira". Inutile de préciser que de nombreux téléspectateurs risquent d'être devant leur téléviseur !

camille combal reste positif

Camille Combal peaufine donc le tournage de son émission qui a pris un peu de retard. Et pour cause, il a été touché par le coronavirus. Dans une interview accordée à Télé Star, l'animateur de Mask Singer s'est confié sur cette période pour le moins compliquée : "J'ai eu la Covid alors que j'allais tourner. Je ne sais pas comment je l'ai chopé, comme plein de gens".

Après des jours de repos, Camille Combal est de nouveau sur pied mais doit faire face à quelques symptômes persistants, lui qui n'a "pas retrouvé le goût et l'odorat". Malgré tout, il souhaite rester positif et sait qu'il a eu beaucoup de chance : "Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le malheur".

Par J.F.