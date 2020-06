Camille Combal : un rare cliché avec sa femme dévoilé

Assez discret sur sa vie privée, Camille Combal partage sa vie avec son épouse Marie depuis 2016. Pour autant, le couple qui s'est marié en juillet 2019, s'affiche rarement ensemble. L'animateur qui a pu compter sur l'aide de son épouse qui "lui a coupé les cheveux" pour présenter "Qui veut gagner des millions à la maison" depuis son domicile, précisait le Parisien, a néanmoins fait une exception sur Instagram ce mardi 9 juin. Sur un cliché où Camille Combal pose entouré de plusieurs amis dont l'actrice Géraldine Nakache, sa femme Marie, en chemisier blanc, s'affiche avec la petite bande. Une apparition qui été remarquée par les internautes sous le charme de la jeune femme. "Y’a même Marie !", a signalé l'un d'entre eux.

De rares confidences

S'il montre peu son épouse, Camille Combal s'est récemment confié à plusieurs reprises sur celle qui partage sa vie. En décembre dernier dans sa matinale sur Virgin Radio qu'il va quitter à la rentrée prochaine, il était revenu sur leur rencontre : "C'est moi qui ai fait le premier pas et il a même fallu en faire sept ou huit avant que j'ai ce qu'on appelle en langage sociologique 'un feedback'". Depuis, le couple ne se quitte plus et a vécu le confinement ensemble. "Ça doit être difficile à endurer quand on est tout seul. En plus, moi, je ne sais rien faire. Maintenant, c'est peut-être dur pour elle d'être avec moi, je ne sais pas... C'est elle qu'il faudrait interviewer !", s'était amusé Camille Combal en évoquant cette période particulière.

Par Marie Merlet