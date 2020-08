Camille Lacourt : sa compagne Alice Deto guérie du cancer, que devient-elle ?

Le 11 juillet dernier, France 2 a donné le coup d'envoi d'une toute nouvelle saison de "Fort Boyard". Une 31e édition qui a pu être tournée malgré la crise du coronavirus. Comme l'avait expliqué Olivier Minne sur Europe 1 quelques jours avant la diffusion du programme, un dispositif sanitaire a été mis en place pour assurer le respect des gestes barrières.

Ce samedi 29 août, une nouvelle équipe fera face à Olivier Minne. Elle est composée de Moussa (Koh-Lanta), Yoann Riou, Enora Malagré, Camille Lacourt et Alice Deto. Cette dernière participe pour la première fois à l'émission. Elle est la marraine de l'association "RoseUp", qui lutte contre le cancer. Une cause qui lui tient particulièrement à coeur. En effet, la compagne de Camille Lacourt a été opérée d'un cancer du sein. Une nouvelle qu'elle avait officialisée en janvier dernier sur sa page Instagram. "Après des mois de recherche, de doutes et d'aléas médicaux, on m'a finalement retiré ce sein malade", confiait-elle en légende d'un cliché bouleversant (voir ci-dessous).

Un "aspect esthétique" abordé

Un mois après l'opération, Alice Deto donnait des nouvelles rassurantes sur son état de santé. "C'est bon, c'est derrière nous. Après des semaines d'attente dans la crainte, les analyses ont révélé que l'on a remporté cette bataille", postait-elle. Dans son message, elle avait tenu à remercier Camille Lacourt de son soutien. "Merci à toi Camille, tu étais mon amour. Tu es devenu mon âme soeur". Depuis l'annonce de sa guérison, Alice Deto continue de donner de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. Si elle a profité de ses vacances avec son compagnon pour décompresser, le mannequin de 33 ans fait du sport, comme elle l'a dévoilé le 4 août dernier. Récemment, elle a participé à un shooting pour lequel elle a posé en robe de mariée.

Le 26 juillet dernier, Alice Deto a revu sa chirurgienne, comme elle l'a raconté via Instagram. "Six mois après l'opération, il était question de l'aspect esthétique", précisait-elle. Il lui a été proposé de subir deux interventions chirurgicales, dont l'une "consiste à prélever la graisse des jambes". Elle "est au moins aussi douloureuse que celle de réintervenir sur le sein". Quelle décision a-t-elle prise ? Dans la suite de son message, Alice Deto a confié : "Depuis janvier, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais. Effacer tous les stigmates seraient un non-sens, celui de nier mon histoire. Cet épisode a été fou et je ne veux jamais l'oublier. Je veux que chaque matin, en m'habillant, je puisse me souvenir que la vie un jour m'a rappelée à l'ordre. Transformer le négatif en positif, check", expliquait-elle.

Par Non Stop People TV