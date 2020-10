Camille Lellouche assume ses complexes et affiche fièrement son poids sur Instagram

Tout sourit à Camille Lellouche et pourtant, comme chaque femme, elle possède des complexes qui lui sont propres. A présent, elle a décidé de les mettre en valeur afin de leur donner bien moins d'importance. La jeune femme, qui a sorti une chanson pendant le confinement pour rappeler à l'ordre ceux qui ne le respectaient pas, aime faire passer des messages forts à travers ses posts Instagram. Après avoir clashé le gouvernement concernant la situation des artistes face à la crise sanitaire qui sévit dans le monde, Camille Lellouche a décidé de s'attaquer aux complexes. Ce mardi 13 octobre, l'humoriste a partagé sur son compte Instagram une publication mettant en lumière son poids et a adressé, par la même occasion, des pensées positives.

"T'es trop maigre..."

47 kilos, c'est le poids que pèse Camille Lellouche qui a longtemps été complexée par sa "maigreur". A l'occasion du mouvement #MesFormesEnForme lancé par la balance connectée, FitTrack, de nombreuses personnalités ont décidé d'oublier les diktats de la mode et d'afficher fièrement leur poids. Le slogan de la marque est clair : "Parce-que votre poids ne vous définit pas : Votre bien-être ne se mesure pas en kilos. Ce chiffre si puissant a trop longtemps dicté notre façon de se percevoir. Il ne peut à lui seul nous définir alors ensemble redéfinissons ce qu’être en pleine forme signifie vraiment !". Camille Lellouche a donc décidé de s'exprimer et de faire part de ses complexes dans une publication Instagram.

"l’important c’est d’être en forme"

Pour accompagner son cliché, la jeune femme a écrit quelques lignes en légende : "J’ai été complexée par mon poids pendant presque dix ans, et les gens autour de moi ne faisaient qu’appuyer celui-ci. 'T’es trop maigre', 't’es squelettique', 'On dirait ma petite soeur' et j’en passe ! J’aime le challenge que propose @fittrack.france en postant son poids fièrement. Peu importe le poids qu’on fait, l’important c’est d’être en forme et de se sentir bien dans son corps". Un message qui a été applaudi par des milliers de femmes.

Par Solène Sab