Camille Lellouche : sa chanson sur le coronavirus fait le buzz

Pour passer le temps pendant le confinement, les artistes s'activent sur les réseaux sociaux pour divertir leurs abonnés. Inspirée par la situation liée à la pandémie de coronavirus, Camille Lellouche a partagé le 14 mars sur Instagram une chanson improvisée sur le Covid-19. Au piano, l'humoriste et chanteuse entonne avec humour : "Tout ça à cause d’un put*** de chauve-souris, salo**. (…) On est confiné à cause de toi, on ne peut plus manger à cause toi. Tu nous tue, on en peut plus. Laisse nous, qu’est-ce que tu fous, on veut vivre". Suite à l'enthousiasme de ses abonnés et aux 3,5 millions de vues sur le réseau social, Camille Lellouche a ensuite partagé une version arrangée de son titre "Coco Corona".

"Un hymne du confinement"

En ligne sur Youtube depuis le 28 mars, la vidéo du morceau a été vue plus de 700 000 fois. “Je vous l’ai mis sur YouTube. J’ai trop hâte que vous l’écoutiez. N’hésitez pas à danser dessus. Les danseurs allez-y, chanteurs aussi. Envoyez-moi vos vidéos”, a lancé Camille Lellouche en story sur Instagram. Un appel qui a été entendu puisque de nombreux internautes ont repris la chanson. Sur l'application Tik Tok, "Coco Corona" a été transformé en challenge, rapporte le HuffPost. Interviewée sur BFMTV, Camille Lellouche a été la première surprise avec ce buzz : "Je ne pensais vraiment pas du tout faire un buzz avec cette chanson. Je pensais juste faire du bien au gens et exprimer ma colère, mon énervement. (...) Cela a pris une ampleur folle et je suis très heureuse que ce soit comme un hymne du confinement".

Par Marie Merlet