Camille Lellouche : ses rares confidences sur son passage dans The Voice

On ne présente plus Camille Lellouche. La jeune femme a connu un véritable succès sur les réseaux sociaux avec ses vidéos humoristiques, notamment pendant le confinement. Il y a quelques semaines, elle a surpris tout le monde en sortant un titre avec Grand Corps Malade. En effet, certains internautes avaient oublié que Camille Lellouche est une chanteuse avant d'être une humoriste. En 2015, la jeune femme participe à l'émission "The Voice" et elle arrivera jusqu'en demi-finale ! Malheureusement, Camille Lellouche ne remporte pas le programme, mais connaîtra ensuite un succès fou. Invitée dans l'émission "Culture Médias" de Pascale Clark sur Europe 1, elle est revenue sur cette expérience.

"tout était viscéral et vital"

La jeune femme se souvient tout d'abord d'une "très belle expérience", mais pas tous les jours facile étant donné qu'elle "revenait d'un moment de vie dur". Camille Lellouche qui a fait le buzz sur sa chanson sur le coronavirus poursuit ensuite : "Quand on m'a mis en lumière, j'attendais ça depuis tellement longtemps que je souffrais au lieu d'être dans le plaisir. Les gens dans les coulisses de The Voice savaient puisque je vomissais avant de monter sur scène, parce que j'étais malade. Tout était viscéral et vital à chaque fois."

Un sentiment en demi-teinte dont elle se souvient encore aujourd'hui : "cette période-là était à la fois fantastique et douloureuse parce que je me disais que si je me faisais renvoyer peut-être que j'allais disparaître, alors que j’ai attendu ce moment-là depuis tellement longtemps."

Par J.F.