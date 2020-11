Camille Lou amoureuse : elle dévoile une photo de son nouveau compagnon

Camille Lou n’est plus un cœur à prendre. Quelques mois après sa séparation avec le danseur Italien Gabriele Beddoni, l’ancienne candidate de "Danse avec les Stars" a retrouvé l’amour dans les bras d’un certain Romain Laulhe. Discrète sur sa vie privée, celle qui a été testée positive au coronavirus en octobre dernier a fait les présentations entre son nouveau compagnon et ses fans.

C’est sur Instagram que la chanteuse et comédienne, aperçue dans la série française "Le Bazar de la Charité", a partagé une première photo en noir et blanc de l’heureux élu. De profil, pieds nus, entre une planche de surf et la plage, le professeur de surf semble pensif. Un cliché que Camille Lou commente sobrement : " My man". Un message accompagné des émojis trèfles, cœur et étoile.

Camille Lou et son "partner in crime"

Pour ses followers les plus curieux, celle qui a été révélée grâce à la comédie musicale "Les amants de la Bastille" a partagé le compte Instagram de son nouveau compagnon. Sur son profil, le jeune homme partage sa passion pour les vagues, mais aussi son physique d’athlète sans oublier son plus fidèle compagnon Praia, un Staffordshire bull terrier qui ne le quitte jamais. Dans ses stories, Gabriele Beddoni a repris la publication de sa petite-amie en y ajoutant : "My partner in crime".

Désormais épanouie en couple, Camille Lou partageait pourtant sa peine en juillet dernier en dévoilant à demi-mot la fin de son histoire d’amour avec Gabriele Beddoni après après cinq ans de relation, en écrivant : "Parfois, on te demande pas ton avis. Il s’en va. Et ton monde s’écroule. Tu tombes, tu te fais très mal. Et tu te relèves, seule. Et tu te rends compte qu’en fait, le monde est toujours là et qu’il est encore plus beau que ce que tu croyais".

Par C.F.