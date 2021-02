Camille Lou bientôt maman ? Elle se confie sur ses envies de maternité

Face à l’immense succès de la série américaine "This is us", TF1 a décidé d’offrir à ses spectateurs une adaptation baptisée "Je te promets". Et côté casting, la première chaîne d’Europe a décidé de faire appel à Camille Lou. Cette dernière est actuellement en pleine promotion de la série, et auprès de nos confrères de Buzz TV, elle a fait des confidences sur la version française du programme : "Je ne dirais pas que c’est un copier-coller de la version américaine. L’ancrage français est tellement bien fait !". Dans la série, Camille Lou se glisse dans la peau d’une maman qui avec son époux attend des triplés. Malheureusement au moment de l’accouchement, l’un des bébés perd la vie. À la maternité, Camille Lou et son conjoint décident d’adopter un enfant qui a été abandonné dans les toilettes publiques par son père biologique.

"Je suis née pour en avoir"

La série aborde donc des thèmes importants sur deux époques, dont notamment la charge mentale pesant souvent sur les épaules d’une mère : "Mon personnage est une femme forte qui va se battre. Mais je ne cherche pas à être féministe, même si je pense l’être malgré moi. […] Personnellement, je rêve d’avoir des enfants, je suis née pour en avoir, j’ai hâte !". Au cours de cet entretien, Camille Lou a tenu à expliquer les raisons qui l’ont poussée à prendre un pseudonyme pour sa carrière : "Quand j’étais adolescente, on se moquait beaucoup de mon nom de famille, Houssière. On disait tout le temps poussière… L’école n’a pas été une grande partie de plaisir pour moi. Le harcèlement scolaire a fait partie de ma vie. Aujourd’hui, je regrette presque, car c’est presque leur donner raison".

